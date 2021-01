Governo: Rotondi, 'lunedì presento legge elettorale Rotondellum' (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Per ogni evenienza, il ‘Rotondellum' è pronto e si può votare in un'ora alla Camera. lunedì presenterò formalmente il mio progetto di legge elettorale proporzionale. Si compone di un solo articolo: abolizione dei collegi uninominali. Per il resto rimane in vigore il ‘Rosatellum', compreso lo sbarramento al tre per cento". Lo annuncia Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera. "E' il solo modo -aggiunge- per approvare la legge subito, senza estenuanti mediazioni e in modo da poterla utilizzare in eventuali elezioni immediate. Ho avuto molte interlocuzioni informali e ritengo di poter dire che ci sono i voti per approvare questa mini-riforma". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Per ogni evenienza, il ‘' è pronto e si può votare in un'ora alla Camera.presenterò formalmente il mio progetto diproporzionale. Si compone di un solo articolo: abolizione dei collegi uninominali. Per il resto rimane in vigore il ‘Rosatellum', compreso lo sbarramento al tre per cento". Lo annuncia Gianfranco, presidente della Fondazione dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera. "E' il solo modo -aggiunge- per approvare lasubito, senza estenuanti mediazioni e in modo da poterla utilizzare in eventuali elezioni immediate. Ho avuto molte interlocuzioni informali e ritengo di poter dire che ci sono i voti per approvare questa mini-riforma".

