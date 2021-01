**Governo: riunione area Guerini-Lotti, 'piena condivisione linea Zingaretti su crisi'** (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Questa mattina, a poche ore dall'inizio delle consultazioni del Presidente incaricato Roberto Fico, si è svolta una riunione di aggiornamento sulla crisi di governo e di coordinamento politico di Base Riformista, l'area del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti". Si legge in una nota. "Alla riunione in videoconferenza hanno preso parte, oltre agli stessi Guerini e Lotti, gli oltre cinquanta parlamentari dell'area insieme ai vari coordinatori regionali. E' stata ribadita la piena condivisione degli orientamenti manifestati da Nicola Zingaretti e dalla delegazione del Pd nella gestione della crisi, con il coinvolgimento permanente dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Questa mattina, a poche ore dall'inizio delle consultazioni del Presidente incaricato Roberto Fico, si è svolta unadi aggiornamento sulladi governo e di coordinamento politico di Base Riformista, l'del Pd guidata da Lorenzoe Luca". Si legge in una nota. "Allain videoconferenza hanno preso parte, oltre agli stessi, gli oltre cinquanta parlamentari dell'insieme ai vari coordinatori regionali. E' stata ribadita ladegli orientamenti manifestati da Nicolae dalla delegazione del Pd nella gestione della, con il coinvolgimento permanente dei ...

