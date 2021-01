Fedez squalificato da Sanremo 2021? Audio della canzone finisce su Instagram – VIDEO

(Di sabato 30 gennaio 2021) Guai in vista per? Il rapper in gara acon Francesca Michielin, ha postato un brevissimocon un estrattoche verrà presentata nel corsokermesse musicale più famosa d’Italia in partenza dal prossimo 2 marzo sulla rete ammiraglia di Casa Rai.da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

NuovoNando : RT @notrealsebaros: Spiace ma il regolamento di Sanremo parla chiaro, Fedez deve essere squalificato - SoniaDLTwitt : RAGA MA QUESTA È UNA NOTIZIA FANTASTICA SQUALIFICATO FEDEZ PRIMA ANCORA DI COMINCIARE A CANTARE È UN SEGNO DEL DEST… - notrealsebaros : Spiace ma il regolamento di Sanremo parla chiaro, Fedez deve essere squalificato - pondgitsune : Fedez squalificato da Sanremo???? Quindi significa che Sanremo si fa???? - enripollastrini : nn o cpt: ma Fedez è squalificato o no? -

La 'storia' incriminata non è più visibile sul profilo di, ma il video ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Il regolamento del ...In un post (ora già rimosso) il cantantepubblica qualche secondo di "Chiamami per nome", il pezzo con cui dovrebbe gareggiare al Festival insieme a Francesca Michielin. SaràFedez a rischio squalifica a Sanremo 2021: i precedenti che però furono ammessi al Festival, ecco cosa accadde nelle precedenti edizioni.Fedez verso la squalifica dal Festival di Sanremo 2021. Il rapper ha diffuso per errore su Instagram un breve filmato nel quale si sente un pezzo della canzone in gara Chiamami per nome, presentata in ...