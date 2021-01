F2, all’appello mancano solo Trident e Charouz (Di sabato 30 gennaio 2021) L’ultimo annuncio è arrivato nella giornata di ieri: DAMS completa la propria line-up con Roy Nissany che raggiunge Marcus Armstrong già approdato la settimana scorsa nel team francese. Tutte le squadre di F2 hanno annunciato almeno un pilota, tranne Charouz e Trident, gli unici ad avere ancora entrambi i posti vacanti. Trident e Charouz: due line-up vuote in F2 In F2 restano ancora otto sedili disponibili: ad aver completato l’intera line-up fino ad ora sono stati solo cinque team, ovvero Prema, Carlin, Hitech, HWA e DAMS, che proprio ieri ha annunciato l’ingaggio di Roy Nissany accanto a Marcus Armstrong. Mentre, invece, UNI-Virtuosi, ART Grand Prix, MP Motorsport e Campos Racing devono ancora ufficializzare la seconda guida del team. Roy Nissany, ex pilota Campos e Trident ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) L’ultimo annuncio è arrivato nella giornata di ieri: DAMS completa la propria line-up con Roy Nissany che raggiunge Marcus Armstrong già approdato la settimana scorsa nel team francese. Tutte le squadre di F2 hanno annunciato almeno un pilota, tranne, gli unici ad avere ancora entrambi i posti vacanti.: due line-up vuote in F2 In F2 restano ancora otto sedili disponibili: ad aver completato l’intera line-up fino ad ora sono staticinque team, ovvero Prema, Carlin, Hitech, HWA e DAMS, che proprio ieri ha annunciato l’ingaggio di Roy Nissany accanto a Marcus Armstrong. Mentre, invece, UNI-Virtuosi, ART Grand Prix, MP Motorsport e Campos Racing devono ancora ufficializzare la seconda guida del team. Roy Nissany, ex pilota Campos e...

FranceskoNew : RT @p_finocchiaro: #pfcovidplots 29-Geb Ecco l'andamento della letalità 'apparente'. Per riprodurla con il modello, da inizio dicembre ho d… - Dreamcast86 : Ricevo una visita inaspettata del mio figlioccio, che si presenta con questo ben di Dio. Una persona buona e con un… - TotoeCalcio : Bilancio provvisorio collettivo #Quiniela. Gruppo #TOTOeCALCIO. Buona media sui 10 punti. Due per ogni concorso. Q… - emilioaurilia : RT @alesansoni: Circa un'ora fa il Guardian ha riportato la notizia che il movimento BLM è stato nominato per il Premio Nobel per la pace.… - folucar : RT @p_finocchiaro: #pfcovidplots 29-Geb Ecco l'andamento della letalità 'apparente'. Per riprodurla con il modello, da inizio dicembre ho d… -

Ultime Notizie dalla rete : all’appello mancano Mps si prepara per Unicredit, servono 2,5 miliardi. Sfida aperta sui 3 mila tagli Corriere della Sera