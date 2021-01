Coronavirus | i nuovi colori delle Regioni dal 1 febbraio

(Di sabato 30 gennaio 2021)in Italia, ia partire dal 1. Lombardia e Lazio passano in zona Gialla. In base ai dati del monitoraggio del 29 gennaio, il ministro della Salute Roberto Speranza procede con la firma della nuova ordinanza che stabilisce ia partire dal 1, quindi da lunedì e non da domenica 31 gennaio., iPuglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano dovrebbero essere in zona Arancione. Tutte le altrepassano in zona Gialla. Non ci sono quindiin zona Rossa e nella nuova zona Bianca, che resta il ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 34.156 tamponi effettuati, sono 1.900 i nuovi positivi (5,5%). I guariti/dimessi sono 2.148.… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-36). A fronte di 41.677 tamponi effet… - RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su oltre 29mila tamponi, 1.265 nuovi positivi (4,3%). 1.774 guariti, casi attivi e ric… - corrierebergamo : Coronavirus a Bergamo, i nuovi casi sono 93 «Curva in decremento costante» - solops : Coronavirus Italia, il bollettino di venerdì 29 gennaio: +13.574 i nuovi contagi, +477 i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

In Cina la National Health Commission ha riferito oggi che il Paese asiatico ha ieri registrato 52casi di, 36 dei quali sono dovuti a contagio locale, la maggior parte nelle ...Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex - INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 127soggetti. I pazienti in "Assistenza ...Da lunedì 1 febbraio , in oltre 300 farmacie marchigiane sarà possibile acquistare il piccolo apparecchio ad un prezzo di assoluto favore e ricevere dal farmacista utili suggerimenti sul migliore util ...La regione è ancora tra quelle a «rischio basso» in termini di diffusione del contagio, ma il governatore ammonisce: «Troppa rilassatezza, così torniamo in zona rossa» ...