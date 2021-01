AstraZeneca invia un quinto delle dosi in Toscana, il piano dei vaccini ormai è un rebus (Di sabato 30 gennaio 2021) AstraZeneca aveva promesso 350mila dosi a febbraio per la Toscana. Dopo il clamoroso taglio ne aspettavamo 140mila. E invece per ora ne arriveranno solo 66mila. Da metà mese via alla fase 2: si anticipano gli under 55 Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 30 gennaio 2021)aveva promesso 350milaa febbraio per la. Dopo il clamoroso taglio ne aspettavamo 140mila. E invece per ora ne arriveranno solo 66mila. Da metà mese via alla fase 2: si anticipano gli under 55

mario78neri : AstraZeneca invia metà delle dosi Il piano dei vaccini ormai è un rebus - Susy_1968 : RT @iltirreno: ?? AstraZeneca aveva promesso 350mila dosi a febbraio per la Toscana. Dopo il clamoroso taglio ne aspettavamo 140mila. E inve… - iltirreno : ?? AstraZeneca aveva promesso 350mila dosi a febbraio per la Toscana. Dopo il clamoroso taglio ne aspettavamo 140mil… - giannettimarco : RT @euronewsit: AstraZeneca: Belgio invia investigatori, in Germania vaccino solo per persone sotto i 65 anni - luizbarrientose : RT @euronewsit: AstraZeneca: Belgio invia investigatori, in Germania vaccino solo per persone sotto i 65 anni -