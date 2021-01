Vaccino Covid, l’annuncio di Arcuri: “Anche Moderna consegnerà il 20% in meno di dosi. Preoccupazione aumenta” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo Pfizer e Astrazeneca, Anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne di Vaccino. A dirlo il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa settimanale: “Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell’8 febbraio delle previste 166mila dosi di Vaccino destinate all’Italia ne consegnerà 132mila, il 20% in meno“. “Il nostro stupore, la nostra Preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica”, ha aggiunto il commissario, sottolineando che le domande che tutti si pongono in questi giorni, sulla durata della campagna e sull’arrivo delle dosi, sono “sacrosante”, ma che le rispostano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo Pfizer e Astrazeneca,annuncia un taglio nelle consegne di. A dirlo il commissario per l’emergenza, Domenico, durante la conferenza stampa settimanale: “ci ha appena informato che per la settimana dell’8 febbraio delle previste 166miladidestinate all’Italia ne132mila, il 20% in“. “Il nostro stupore, la nostrae il nostro sconfortono, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica”, ha aggiunto il commissario, sottolineando che le domande che tutti si pongono in questi giorni, sulla durata della campagna e sull’arrivo delle, sono “sacrosante”, ma che le rispostano ...

