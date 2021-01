Ultime Notizie Roma del 29-01-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 29 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliana Offer prima dei vaccini in apertura ci mancano almeno 300.000 dosi che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto la denuncia del commissario per l’emergenza domenica Arcuri dopo il taglio annunciato da moderna che segue quindi ti fai vedere e astrazeneca poterne si appena informato che per la settimana del 9 febbraio e le previste 166000 dozzine consegnerà a 132.000 il 20% meno spiegare curi tu puoi preoccupazione sconforto aumentano quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica la inizio pandemia un italiano su 23 stato contagiato aggiungere grazie alle misure contenimento la curva adesso in ambiti di esclusività due ore a potenziare la ricerca per arrivare a vaccini autoctoni per uscire dalla crisi e la Commissione Europea ha pubblicato il contratto con ...