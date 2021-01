Tokyo 2021 | Thomas Bach contrario alla priorità di immunizzare gli atleti | ma alcuni Comitati lo faranno

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel corso della videoconferenza stampa di Losanna il presidente del CIOha detto chiaramente che glinon avranno alcunanella somministrazione del vaccino, ritenendo che questo spetti a medici e operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Non è un caso che, in questo incontro, abbia espresso ferma determinazione nel ribadire un concetto: “Non è in discussione il fatto che i Giochi Olimpici disi facciano, ma la modalità legata ai protocolli anti-Covid“. Pertanto, il n.1 del Comitato Olimpico Internazionale è a lavoro, con i suoi collaboratori e tutte le autorità coinvolte in un evento così importante, e si può intuire che l’eventualità di Giochi a porte chiuse non sia così lontana drealtà. ...