Temptation Island | ex protagonista col dente avvelenato si scaglia contro gli autori

Sofia Calesso è una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia ed in passato aveva già polemizzato in merito all'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Carlotta Dell'Isola. In questi giorni ha rilasciato anche una lunga intervista al portale MeteoWeek dove ha parlato della sua esperienza televisiva raccontando di aver assistito ad atteggiamenti impari, da parte degli autori, che avrebbero a suo dire avuto un occhio di riguardo per le due protagoniste famose (Antonella Elia e Manila Nazzaro) che stavano partecipando alla sua edizione. "Atteggiamento impari? Assolutamente sì, l'ho notato! C'erano atteggiamenti impari da parte degli autori, ma non da parte di Manila e Antonella. Ad esempio, in una esterna fatta da una di loro due – di cui non faccio il nome perché ...

