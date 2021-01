‘Temptation Island 7, volano stracci tra Sofia Calesso e Valeria Liberati che la esorta: “Non dire stron*ate!”. E a proposito di Carlotta Dell’Isola al ‘Gf Vip 5’… (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sofia Calesso, protagonista – col fidanzato Alessandro Medici – della settima edizione di Temptation Island, ha raccontato ulteriori dettagli della sua esperienza nel reality. Questa volta ha rivelato le mosse degli autori del programma e degli accorgimenti che avevano nei confronti di Antonella Elia e Manila Nazzaro. Inoltre, è tornata a parlare di Carlotta Dell’Isola e della sua attuale presenza come concorrente al GF Vip 5. Nel corso dell’intervista una domanda ha riguardato i legami di amicizia che Sofia ha costruito all’interno del programma e in che rapporti è con le altre fidanzate. Tra le sue amicizie ci sono Annamaria Laino, Antonella Elia, Manila Nazzaro ed Anna Boschetti mentre ha sottolineato che con Valeria Liberati non è riuscita a creare ... Leggi su isaechia (Di venerdì 29 gennaio 2021), protagonista – col fidanzato Alessandro Medici – della settima edizione di Temptation, ha raccontato ulteriori dettagli della sua esperienza nel reality. Questa volta ha rivelato le mosse degli autori del programma e degli accorgimenti che avevano nei confronti di Antonella Elia e Manila Nazzaro. Inoltre, è tornata a parlare die della sua attuale presenza come concorrente al GF Vip 5. Nel corso dell’intervista una domanda ha riguardato i legami di amicizia cheha costruito all’interno del programma e in che rapporti è con le altre fidanzate. Tra le sue amicizie ci sono Annamaria Laino, Antonella Elia, Manila Nazzaro ed Anna Boschetti mentre ha sottolineato che connon è riuscita a creare ...

