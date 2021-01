Roma – Tragico incidente sul GRA: morti e feriti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una persona è morta a causa di un grave incidente stradale avvenuto poco fa sul Grande Raccordo Anulare. Due macchine si sono scontrate all’altezza di Gregna di Sant’Andrea, al km 43,300. Per una delle persone a bordo di una macchina coinvolta non c’è stato purtroppo nulla da fare. Chiusa la corsia di marcia lenta. Grave Leggi su periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una persona è morta a causa di un gravestradale avvenuto poco fa sul Grande Raccordo Anulare. Due macchine si sono scontrate all’altezza di Gregna di Sant’Andrea, al km 43,300. Per una delle persone a bordo di una macchina coinvolta non c’è stato purtroppo nulla da fare. Chiusa la corsia di marcia lenta. Grave

Una persona è morta a causa di un grave incidente stradale avvenuto poco fa sul Grande Raccordo Anulare. Due macchine si sono scontrate all’altezza di Gregna di Sant’Andrea, al km 43,300. Per una dell ...

La Trilogia della guerra antifascista di Roberto Rossellini

Un approfondimento sulla triade di film di Roberto Rossellini composta da “Roma città aperta”, “Paisà” e “Germania anno zero”.

Un approfondimento sulla triade di film di Roberto Rossellini composta da "Roma città aperta", "Paisà" e "Germania anno zero".