Raggi presenta dieci nuovi autobus per linee 046 e 047 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato questa mattina a Tor Vergata 10 nuovi autobus che andranno in servizio in strada nelle zone di Anagnina, Grotte Celoni, Giardinetti, Torrenova, Cinecitta’ est e Romanina, collegando in modo circolare le linee metro A e C. “Serviranno il deposito di Tor Vergata e quindi il quadrante est, rafforzando le linee 046 e 047”, ha spiegato Raggi. “Fanno parte del piano di rinnovamento della flotta, attivato ormai da qualche anni, ed entro fine mandato saremo arrivati a circa 900 bus. Quest’anno, poi, ne arriveranno anche 100 ibridi con vetture corte”. Alla presentazione era presente anche il vicesindaco e assessore alla Mobilita’, Pietro Calabrese. “Abbiamo riscontri positivi da parte dei cittadini che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – La sindaca di Roma, Virginia, hato questa mattina a Tor Vergata 10che andranno in servizio in strada nelle zone di Anagnina, Grotte Celoni, Giardinetti, Torrenova, Cinecitta’ est e Romanina, collegando in modo circolare lemetro A e C. “Serviranno il deposito di Tor Vergata e quindi il quadrante est, rafforzando le046 e 047”, ha spiegato. “Fanno parte del piano di rinnovamento della flotta, attivato ormai da qualche anni, ed entro fine mandato saremo arrivati a circa 900 bus. Quest’anno, poi, ne arriveranno anche 100 ibridi con vetture corte”. Allazione era presente anche il vicesindaco e assessore alla Mobilita’, Pietro Calabrese. “Abbiamo riscontri positivi da parte dei cittadini che ...

romasulweb : Virginia Raggi presenta i nuovi assessori in aula: 'Da loro ulteriore contributo al rilancio della città' - Notiziedi_it : Virginia Raggi presenta i nuovi assessori in aula: “Da loro ulteriore contributo al rilancio della città” - Notiziedi_it : Roma, Raggi presenta i nuovi assessori Coia e Fruci e il vicesindaco Calabrese: «Nuovo slancio» - ansa_lazio : Roma: Raggi presenta nuovi assessori, 'priorità è il lavoro' - Notiziedi_it : Virginia Raggi presenta i nuovi assessori in aula: “Da loro ulteriore contributo al rilancio della città” -