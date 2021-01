Philips TV & Sound: ecco tutte le novità del 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Philips TV & Sound ha da poco annunciato le ultime novità, per quanto riguarda i nuovi prodotti, in questo 2021 In occasione della conferenza stampa internazionale, Philips ha presentato i prodotti principali di tutta la gamma prevista per il 2021. TP Vision presenta la quinta generazione del processore P5 I TV OLED di Philips con P5 sono stati premiati dei media europei con centinaia di recensioni e premi. L’azienda porta avanti il suo continuo impegno di sviluppo e miglioramento, introducendo un nuovo processore P5 di quinta generazione con AI. Esso debutterà nel corso del 2021 sui modelli OLED806/856 Amblight. Inoltre sarà presente anche sui primi TV mini-LED Ambilight, nelle serie 9636 e 9506, offrendo ulteriori ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 29 gennaio 2021)TVha da poco annunciato le ultime, per quanto riguarda i nuovi prodotti, in questoIn occasione della conferenza stampa internazionale,ha presentato i prodotti principali di tutta la gamma prevista per il. TP Vision presenta la quinta generazione del processore P5 I TV OLED dicon P5 sono stati premiati dei media europei con centinaia di recensioni e premi. L’azienda porta avanti il suo continuo impegno di sviluppo e miglioramento, introducendo un nuovo processore P5 di quinta generazione con AI. Esso debutterà nel corso delsui modelli OLED806/856 Amblight. Inoltre sarà presente anche sui primi TV mini-LED Ambilight, nelle serie 9636 e 9506, offrendo ulteriori ...

tuttoteKit : #Philips TV & Sound: ecco tutte le #Novità del 2021 #Novità #tuttotek - FPanichi : @lorepregliasco Diciamo che lo fa alla luce del sole e questo sicuramente è un pregio. Molto meglio delle lobby con… - sole24ore : Oled extra large, schermi Mini Led e gadget audio per gli sportivi: le novità di Philips - AlatiGiulio : @Michele_Arnese E la poesia sulla foglia? La Philips Mortis? Che Beirut è in Libia? Le bibite che non si vendono pi… - RiggerStar : Signify Italia Continua l’impegno di Signify per la sicurezza: è finalmente disponibile in Italia la lampada da ta… -