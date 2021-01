Milan, Pioli: “Ibrahimovic non è un razzista, mettiamo fine a questa storia” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A 2020/2021 contro il Bologna, valida per la ventesima giornata. Tra i temi affrontati non è mancato ovviamente Zlatan Ibrahimovic e quanto accaduto in Coppa Italia: “Ibra non è un razzista. Non è stato bello quello che è accaduto nel derby, ma può succedere. La società è sempre stata attiva nella lotta alle discriminazioni e credo che sia necessario mettere un punto su questa storia. Ho visto Zlatan tranquillo e motivato. Ha bisogno di queste situazioni per ricevere ancora più carica ed energie“. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA Pioli ha poi parlato delle condizioni di alcuni giocatori: “Tomori l’ho visto bene, si è presentato nel migliore dei modi sia dal ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico delStefanoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A 2020/2021 contro il Bologna, valida per la ventesima giornata. Tra i temi affrontati non è mancato ovviamente Zlatane quanto accaduto in Coppa Italia: “Ibra non è un. Non è stato bello quello che è accaduto nel derby, ma può succedere. La società è sempre stata attiva nella lotta alle discriminazioni e credo che sia necessario mettere un punto su. Ho visto Zlatan tranquillo e motivato. Ha bisogno di queste situazioni per ricevere ancora più carica ed energie“. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPAha poi parlato delle condizioni di alcuni giocatori: “Tomori l’ho visto bene, si è presentato nel migliore dei modi sia dal ...

