M5s riapre a Renzi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Siamo disponibili a un confronto con forze maggioranza e patto chiaro”. Queste le parole di Vito Crimi al termine delle consultazioni al Quirinale. Il riferimento all’ultima maggioranza suona come una riapertura a Matteo“Per M5S unica persona che può guidare governo è Conte”, ha continuato. E ancora: “Si può accettare che ci siano veti o personalismi? Oppure è il momento della responsabilità e di fare un passo avanti e farlo tutti insieme?”. Il capo politico del Movimento 5 stelle ha poi continuato: “Abbiamo piena consapevolezza delladifficile situazione in cui si trova l’ Italia. Davanti alla sofferenza dlela popolazione la politica deve rispondere in modo adeguato e risolvere i problemi. Le ragioni della crisi sono incomprensibili anche a noi, olre che ai cittadini; non l’abbiamo voluta”. All’inizio del suo intervento ha letto un messaggio che gli è arrivato ...

Agenda Politica

Il riferimento all'ultima maggioranza suona come una riapertura a Matteo Renzi 'Per unica persona che può guidare governo è Conte', ha continuato. All'inizio del suo intervento ha letto un ...