Lupin, dopo il successo in 10 Paesi Netflix conferma la seconda parte: ecco quando uscirà (Di venerdì 29 gennaio 2021) La serie Lupin ha scalato i vertici delle preferenze degli utenti Netflix in 10 Paesi differenti, ecco quando arriva la seconda parte. Di questi tempo Netflix non sta sbagliando una mossa. dopo il successo internazionale della serie La Regina degli Scacchi, primo vero fenomeno globale dopo Stranger Things e La Casa di Carta, la piattaforma dedicata allo streaming di serie tv e film ha centrato i gusti dei suoi utenti con la serie francese Lupin. Prodotta in collaborazione con Gaumont Télévision, la serie è stata presentata palesemente incompleta, visto che nessun aspetto dell’arco narrativo viene chiuso. Il motivo di questa scelta è stato probabilmente capire quale ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) La serieha scalato i vertici delle preferenze degli utentiin 10differenti,arriva la. Di questi temponon sta sbagliando una mossa.ilinternazionale della serie La Regina degli Scacchi, primo vero fenomeno globaleStranger Things e La Casa di Carta, la piattaforma dedicata allo streaming di serie tv e film ha centrato i gusti dei suoi utenti con la serie francese. Prodotta in collaborazione con Gaumont Télévision, la serie è stata presentata palesemente incompleta, visto che nessun aspetto dell’arco narrativo viene chiuso. Il motivo di questa scelta è stato probabilmente capire quale ...

Notiziedi_it : La seconda parte di Lupin su Netflix arriva in estate dopo aver conquistato il podio delle serie più viste - Notiziedi_it : La seconda parte di Lupin su Netflix arriva in estate dopo aver conquistato il podio delle serie più viste - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Dopo il cliffhanger con cui termina il quinto episodio, ne arriveranno altri cinque. Nell'attesa, c'è una featurette s… - _diana87 : La seconda parte di #Lupin su Netflix arriva in estate dopo aver conquistato il podio delle serie più viste - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Dopo il successo della prima stagione, #Netflix annuncia #Lupin2. In arrivo cinque nuovi episodi. #Lupin https://t.c… -