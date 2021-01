Lombardia e Lazio tornano gialle, tutti i colori delle Regioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza sta per firmare nuove ordinanze che entreranno in vigore da domenica 31 gennaio: ecco come sono stati rivisti i colori delle Regioni italiane. Cinque Regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla, nessuna rossa. Il Ministro della Salute Roberto Speranza starebbe per firmare nuove ordinanze che entreranno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza sta per firmare nuove ordinanze che entreranno in vigore da domenica 31 gennaio: ecco come sono stati rivisti iitaliane. Cinquein fascia arancione, tutte le altre in zona gialla, nessuna rossa. Il Ministro della Salute Roberto Speranza starebbe per firmare nuove ordinanze che entreranno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TgLa7 : #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - Corriere : La Lombardia e il Lazio in zona gialla da domenica 31 gennaio: ecco i nuovi colori delle Regioni - AnnalisaChirico : Lombardia e Lazio in zona gialla. #lecosemigliorano - manu_gira : RT @baseitaliaweb: i colori delle Regioni da domenica 31 gennaio: ?? Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Bolzano. ?? Valle D’Aosta, Calabria… - MarcelloN12 : RT @marcodifonzo: Lazio e Lombardia in giallo -