L' Italia revoca l' export delle armi in Arabia Saudita e Emirati

Il governo Italiano ha revocato l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Rimane inoltre in vigore la sospensione a concedere a questi paesi nuove licenze per questi arsenali. Una decisione che le autorità civili definiscono di portata storica, secondo quanto riportato Rete Italiana Pace e Disarmo.

Decisione storica, secondo Amnesty e le organizzazioni del disarmo, che segue quella analoga presa da Joe Biden due giorni fa ...

