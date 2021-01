Inter, Perisic: «LeBron James il mio idolo, Ronaldo nella top 5 di sempre» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ivan Perisic si racconta alla vigilia del match contro il Benevento: ecco le parole dell’esterno dell’Inter che parla a tutto tondo Ivan Perisic si racconta alla vigilia della gara con il Benevento nel Match Day Programme. idolo – «Se penso al basket, penso a LeBron James. È un leader sul campo e sa fare tutto. È stato importante per tutti i club in cui ha giocato e ha fatto la storia di questo sport». AVVERSARIO DA RISPETTARE – «nella mia carriera ho incontrato tanti difensori forti. Tra quelli che più mi hanno colpito c’è Sergio Ramos». TOP 5 Inter – «Julio Cesar ha fatto la storia dell’Inter. Walter Samuel è uno di quei giocatori che servono per vincere. Stankovic, giocatore completo che ha fatto gol incredibili. In attacco Eto’o, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ivansi racconta alla vigilia del match contro il Benevento: ecco le parole dell’esterno dell’che parla a tutto tondo Ivansi racconta alla vigilia della gara con il Benevento nel Match Day Programme.– «Se penso al basket, penso a. È un leader sul campo e sa fare tutto. È stato importante per tutti i club in cui ha giocato e ha fatto la storia di questo sport». AVVERSARIO DA RISPETTARE – «mia carriera ho incontrato tanti difensori forti. Tra quelli che più mi hanno colpito c’è Sergio Ramos». TOP 5– «Julio Cesar ha fatto la storia dell’. Walter Samuel è uno di quei giocatori che servono per vincere. Stankovic, giocatore completo che ha fatto gol incredibili. In attacco Eto’o, ...

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24… - it_inter : #Eriksen titolare in cabina di regia contro il Benevento, dentro anche #Ranocchia, #Gagliardini e #Perisic CDS - Inter___nos : Sono favorevole a un eventuale scambio: #Dzeko per Perisic Dzeko per Kolarov Dzeko per Pinamonti (in prestito) Fine - AndreaInterNews : RT @internewsit: Perisic: «Julio Cesar e Ronaldo nella mia Top 5 Inter. Colpito da Ramos» - - internewsit : Perisic: «Julio Cesar e Ronaldo nella mia Top 5 Inter. Colpito da Ramos» - -