Il procuratore Gratteri ai giovani: “Studiate, la cultura serve a capire il mondo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”. Ne era convito Giovanni Falcone che, nonostante i numerosi rischi a cui sarebbe andato incontro, non ha mai smesso di combattere la criminalità organizzata attraverso le diverse sfaccettature con cui si presenta. Per vincere questo fenomeno criminale che colpisce il nostro paese da ormai oltre un secolo è fondamentale partire dai giovani e insegnare loro la cultura della legalità. Un esempio è quello offerto da Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro e ospite del primo appuntamento di incontri “Vite dedicate – gli studenti incontrano i testimoni della Memoria e dell’Impegno Civile”. L’evento, organizzato dal Centro di promozione della legalità (CPL) per la provincia di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) “La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”. Ne era convito Giovanni Falcone che, nonostante i numerosi rischi a cui sarebbe andato incontro, non ha mai smesso di combattere la criminalità organizzata attraverso le diverse sfaccettature con cui si presenta. Per vincere questo fenomeno criminale che colpisce il nostro paese da ormai oltre un secolo è fondamentale partire daie insegnare loro ladella legalità. Un esempio è quello offerto da Nicoladella Repubblica di Catanzaro e ospite del primo appuntamento di incontri “Vite dedicate – gli studenti incontrano i testimoni della Memoria e dell’Impegno Civile”. L’evento, organizzato dal Centro di promozione della legalità (CPL) per la provincia di ...

M5S_Camera : Il quadro che sta emergendo dall’inchiesta #bassoprofilo è inquietante. Siamo di fronte a un meccanismo che, stan… - ilriformista : Il procuratore antimafia di Catanzaro #Gratteri indaga #Cesa perché non è entrato in maggioranza? - desibros70 : RT @armidmar: TV ZITTE GRAZIE *****MAXI PROCESSO ***** NICOLA GRATTERI,procuratore capo di Catanzaro e coordinatore della maxi inchiesta… - GiovannaConfal5 : Lo so, io seguo sempre il procuratore Gratteri, e so che la ndrangheta ormai è molto ben radicata in alcune regioni… - dome2727 : RT @lievemente: @Cavalodiritorno @CarloUlivi Comincio a pensare che il procuratore Gratteri abbia ragione. #disinformazione #presstitute ht… -