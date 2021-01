Il deputato M5s Cabras: «Nessun veto su Renzi ma la smetta ricattare di col suo 2%. Vuole contare di più? Si vada a votare» – L’intervista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Terminato il primo ciclo di consultazioni al Quirinale. Il Movimento 5 stelle, per il quale ha parlato il reggente Vito Crimi, ha svelato le sue carte dopo giorni di tribolazione: «Partiamo dalle forze di maggioranza dell’ultimo anno e mezzo di governo, ma con un patto di legislatura. L’unica persona in grado di condurre questa fase complessa è Giuseppe Conte». In altri termini, i grillini accettano di sedersi di nuovo al tavolo con Matteo Renzi, a condizione che Italia viva dia il suo sostegno al presidente del Consiglio uscente. Le forze moderate di centrodestra, al momento, restano fuori dai giochi. La riapertura a Italia viva, come era prevedibile, ha provocato delle crepe nella compattezza del Movimento. Primo tra tutti, Alessandro Di Battista, uno dei volti più noti della parabola grillina: «Arrivederci e grazie», ha chiosato su Facebook dopo ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Terminato il primo ciclo di consultazioni al Quirinale. Il Movimento 5 stelle, per il quale ha parlato il reggente Vito Crimi, ha svelato le sue carte dopo giorni di tribolazione: «Partiamo dalle forze di maggioranza dell’ultimo anno e mezzo di governo, ma con un patto di legislatura. L’unica persona in grado di condurre questa fase complessa è Giuseppe Conte». In altri termini, i grillini accettano di sedersi di nuovo al tavolo con Matteo, a condizione che Italia viva dia il suo sostegno al presidente del Consiglio uscente. Le forze moderate di centrodestra, al momento, restano fuori dai giochi. La riapertura a Italia viva, come era prevedibile, ha provocato delle crepe nella compattezza del Movimento. Primo tra tutti, Alessandro Di Battista, uno dei voltinoti della parabola grillina: «Arrivederci e grazie», ha chiosato su Facebook dopo ...

