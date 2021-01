Il cantante mascherato 2021: le maschere indossate dai concorrenti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quali sono le maschere de Il cantante mascherato 2021, lo show in onda su Rai 1 dal 29 gennaio? In questa edizione (la seconda), in onda all’Auditorium Rai del Foro Italico, saranno in gara nove spettacolari maschere. Eccole: il Lupo la Tigre azzurra la Giraffa la Pecorella il Pappagallo la Farfalla il Gatto il Baby alieno l’Orsetto Sotto le maschere de Il cantante mascherato si celano altrettanti personaggi famosi (concorrenti), la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. Piume variopinte, lustrini colorati, preziosi abiti ed elementi scenici sorprendenti, rendono ognuna di queste maschere originale e straordinaria. Proprio il clima di totale segretezza e mistero, che lo ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quali sono lede Il, lo show in onda su Rai 1 dal 29 gennaio? In questa edizione (la seconda), in onda all’Auditorium Rai del Foro Italico, saranno in gara nove spettacolari. Eccole: il Lupo la Tigre azzurra la Giraffa la Pecorella il Pappagallo la Farfalla il Gatto il Baby alieno l’Orsetto Sotto lede Ilsi celano altrettanti personaggi famosi (), la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. Piume variopinte, lustrini colorati, preziosi abiti ed elementi scenici sorprendenti, rendono ognuna di questeoriginale e straordinaria. Proprio il clima di totale segretezza e mistero, che lo ...

