Golfo lascia la Juve Stabia e passa a un altro club di serie C

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha reso noto che è stato perfezionato l’accordo con il Catania, via Parma, per la cessione del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Francesco, classe ’94. La società campana ha ringraziato il giocatore “per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Golfo lascia

sportcampania

... sulla costa sud dell'Iran, nelPersico, ndr ), per esempio, sono rimasto impressionato dalla ... Sempre nei pressi di Yadz, poi, c'è un altro luogo mistico cheil segno: il tempio del fuoco ...Improbabili o troppo ambiziosi per venire a nuotare nelle acqua agitate del. Intanto c'è da ... nontranquilli. Il Napoli non può fallire il passaggio del turno. È il detentore della Coppa.Prime dichiarazioni ai media ufficiali spagnoli per Alejandro Darío Gómez. L'ex attaccante rossazzurro ha lasciato l'Atalanta ripartendo dal Siviglia. Ritroverà da avversario il 'Cholo' ...Italiano lascia alle spalle la bella avventura in Coppa Italia. "Nel ritorno tante squadre dovranno andare forte e noi vogliamo tenere il loro passo. Possiamo centrare il nostro obiettivo".