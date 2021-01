GF Vip, Andrea Zenga incontra suo padre Walter: il confronto tanto atteso (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel corso della puntata di Venerdì 29 Gennaio del GF Vip, Andrea Zenga ha incontrato suo padre Walter: cos’è successo nei minimi dettagli. Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa quinta edizione del GF Vip, eppure sembrerebbe proprio che le emozioni e i colpi di scena non stentino a cessarsi. Proprio nel corso della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel corso della puntata di Venerdì 29 Gennaio del GF Vip,hato suo: cos’è successo nei minimi dettagli. Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa quinta edizione del GF Vip, eppure sembrerebbe proprio che le emozioni e i colpi di scena non stentino a cessarsi. Proprio nel corso della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

realityitaliani : Questa sera nuova puntata del grande fratello vip, secondo voi chi arriverà in finale tra Pierpaolo e Andrea? #gfvip - EireenViolet : Chi è secondo finalista GFVip 2020/ Andrea Zelletta vince in casa ma Pierpaolo fuori! 'Il televoto tra CROCC e PIER… - infoitcultura : GF Vip, finalista tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli: cosa dicono i sondaggi - infoitcultura : GF Vip, il gesto di Andrea Zelletta per Pierpaolo Pretelli in caso di vittoria - marikaj28 : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… -