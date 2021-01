Elezioni comunali a Napoli, Monti: “Pronto a dare il mio contributo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stato sin da subito tra gli indicati come possibile candidato a sindaco del comune di Napoli. Oggi, con una dichiarazione che sa di conferma durante un convegno organizzato da ‘Per Napoli civile sull’utilizzo del recovery plan, Riccardo Maria Monti ha formulato le sue idee sul futuro della città. Manager e imprenditore molto apprezzato in città, Monti ha dichiarato che sicuramente darà il proprio contributo in vista delle amministrative: “Non è detto che questo mio contributo sia la candidatura. Siamo ancora lontani, non sappiamo ancora quando si vota. Adesso è il momento di raccogliere idee e la squadra che le vuole portare a casa. non è il momento del totonomi o degli schieramenti, ma dei progetti concreti che servono alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ stato sin da subito tra gli indicati come possibile candidato a sindaco del comune di. Oggi, con una dichiarazione che sa di conferma durante un convegno organizzato da ‘Percivile sull’utilizzo del recovery plan, Riccardo Mariaha formulato le sue idee sul futuro della città. Manager e imprenditore molto apprezzato in città,ha dichiarato che sicuramente darà il proprioin vista delle amministrative: “Non è detto che questo miosia la candidatura. Siamo ancora lontani, non sappiamo ancora quando si vota. Adesso è il momento di raccogliere idee e la squadra che le vuole portare a casa. non è il momento del totonomi o degli schieramenti, ma dei progetti concreti che servono alla ...

