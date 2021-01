È fallita la Perini Navi | a rischio centinaia di lavoratori

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Tribunale di Lucca ha decretato il fallimento dell'azienda di Viareggio. I sindacati: ''Siamo preoccupati per i dipendenti e l'indotto, che adesso si trovano in una situazione di grande incertezza''...

Il Tribunale di Lucca ha decretato il fallimento dell'azienda di Viareggio. I sindacati: ''Siamo preoccupati per i dipendenti e l'indotto, che adesso si trovano in una situazione di grande incertezza''...... il più temuto dai circa cento lavoratori rimasti del cantiere viareggino produttore dei velieri di lusso, fondato quasi 40 anni fa dall'imprenditore lucchese Fabio. La decisione del giudice ...Il Tribunale di Lucca ha decretato il fallimento della Perini Navi. E' questo dunque l'epilogo della lunga crisi, il più temuto dai circa cento lavoratori rimasti del cantiere viareggino produttore de ...Il Tribunale di Lucca ha respinto il Piano di ristrutturazione del debito presentato dalla proprietà VIAREGGIO. Il Tribunale di Lucca, sezione fallimentare, in data 29 gennaio 2021 ha dichiarato falli ...