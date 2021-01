Delega conto corrente: appropriazione indebita, come fare la denuncia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Può accadere, in alcune spiacevoli situazioni, che il conto corrente venga “prosciugato” da una persona a cui precedentemente era stata affidata la Delega dal titolare dello stesso. come è possibile difendersi in questi casi di appropriazione indebita? Nelle prossime righe vedremo insieme come fare la denuncia. LEGGI ANCHE – Si può usare il conto corrente di un altro? I casi permessi Cosa significa avere la Delega su un conto corrente Chiunque sia in possesso di un conto corrente può nominare una persona Delegata ad operare sullo stesso. È opportuno precisare che il Delegato ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Può accadere, in alcune spiacevoli situazioni, che ilvenga “prosciugato” da una persona a cui precedentemente era stata affidata ladal titolare dello stesso.è possibile difendersi in questi casi di? Nelle prossime righe vedremo insiemela. LEGGI ANCHE – Si può usare ildi un altro? I casi permessi Cosa significa avere lasu unChiunque sia in possesso di unpuò nominare una personata ad operare sullo stesso. È opportuno precisare che ilto ...

