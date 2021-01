Dal 31 gennaio nessuna regione in zona rossa: anche Lombardia e Lazio in gialla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come cambia la mappa della nostra Italia a colori da domenica 31 gennaio 2021? L’ordinanza arriva nel tardo pomeriggio del 29 gennaio e ci rivela come cambia questa mappa dell’Italia e in che aree le regioni passano dal 31 gennaio 2021, domenica. La buona notizia: nessuna regione in zona rossa, la maggior parte delle regioni restano in zona arancione. Da sottolineare invece il passaggio in zona gialla di Lombardia e Lazio con tutte le riaperture del caso da domenica. Solo quattro Regioni e una Provincia restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. La situazione nelle ultime settimane in Italia sembra essere migliorata, ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come cambia la mappa della nostra Italia a colori da domenica 312021? L’ordinanza arriva nel tardo pomeriggio del 29e ci rivela come cambia questa mappa dell’Italia e in che aree le regioni passano dal 312021, domenica. La buona notizia:in, la maggior parte delle regioni restano inarancione. Da sottolineare invece il passaggio indicon tutte le riaperture del caso da domenica. Solo quattro Regioni e una Provincia restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. La situazione nelle ultime settimane in Italia sembra essere migliorata, ma ...

enpaonlus : Liberiamo dalle catene i cani dell'Altopiano di Asiago! Centinaia di cani detenuti con catene molto corte e senza a… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Gennaio: Matteo d’Arabia respinto dal M5S. Crisi. Conte cerca ancora i voti… - ricpuglisi : Gli ospiti di @OttoemezzoTW, condotta da Lilli Gruber su @La7tv, dal settembre 2016 al 25 gennaio 2021. I più ospi… - g_savoldi : RT @pomeriggio5: ??ULTIM'ORA Dal 31 gennaio la Lombardia torna in zona gialla. Restano arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolza… - lorenacelano61 : RT @AnsaBasilicata: Quarant'anni da morte Sinisgalli, cicli incontri in ricordo. Sei appuntamenti dal 31 gennaio, il 9 marzo un evento spec… -