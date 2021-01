Crisi di governo, Mattarella convoca Fico: ipotesi mandato esplorativo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono da poco concluse le consultazione che il Presidente della Repubblica Mattarella ha tenuto con le forze politiche parlamentari per tentare di mettere in campo una soluzione alla Crisi di governo determinatasi nei giorni scorsi. Dopo il giro di consultazioni, come di consueto, l’inquilino del Colle si è rivolto ai giornalisti: “L’Italia come tutti i Paesi – ha spiegato Mattarella – sta affrontando nuove pericolose offensive di una pandemia da sconfiggere con una diffusa e decisa campagna di vaccinazione e tanti cittadini subiscono pesanti conseguenze”. Sul piano politico per Mattarella appare “doveroso dar vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare” in un “momento così decisivo”. A tale riguardo è stato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono da poco concluse le consultazione che il Presidente della Repubblicaha tenuto con le forze politiche parlamentari per tentare di mettere in campo una soluzione alladideterminatasi nei giorni scorsi. Dopo il giro di consultazioni, come di consueto, l’inquilino del Colle si è rivolto ai giornalisti: “L’Italia come tutti i Paesi – ha spiegato– sta affrontando nuove pericolose offensive di una pandemia da sconfiggere con una diffusa e decisa campagna di vaccinazione e tanti cittadini subiscono pesanti conseguenze”. Sul piano politico perappare “doveroso dar vita presto a uncon un adeguato sostegno parlamentare” in un “momento così decisivo”. A tale riguardo è stato ...

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - fanpage : ?? Il Capo dello Stato ha convocato al Quirinale il Presidente della Camera Roberto Fico. - CinziaEmanuelli : RT @matteorenzi: I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non ha idee… -