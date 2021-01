Coronavirus, dossier con allarme intelligence: contagi sottostimati (Di venerdì 29 gennaio 2021) dossier Coronavirus da parte dell'intelligence che sottolinea una sottostima dei contagi ad oggi pari al 50%. dossier intelligence italiana Come da articolo di Repubblica ripreso dalle maggiori testate nazionali, ci sarebbe un dossier dell'intelligence che mette nero su bianco il fatto di come i contagi ad oggi siano stati del tutto sottostimati del 50%. Un vero proprio allarme di un dossier che è stato recapitato al Governo da parte dell'intelligence italiana ed è una ipotesi che non viene negata o esclusa dall'Istituto Superiore della Sanità. Paola Stefanelli che è la Direttrice del Reparto Malattie Prevenibili da vaccino è stata ospite a Radio Anch'io ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 29 gennaio 2021)da parte dell'che sottolinea una sottostima deiad oggi pari al 50%.italiana Come da articolo di Repubblica ripreso dalle maggiori testate nazionali, ci sarebbe undell'che mette nero su bianco il fatto di come iad oggi siano stati del tuttodel 50%. Un vero propriodi unche è stato recapitato al Governo da parte dell'italiana ed è una ipotesi che non viene negata o esclusa dall'Istituto Superiore della Sanità. Paola Stefanelli che è la Direttrice del Reparto Malattie Prevenibili da vaccino è stata ospite a Radio Anch'io ...

