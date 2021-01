Claudia Acciarino si perde in montagna e cade in un burrone: morta a 36 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Claudia Acciarino, anima dell’underground romano, è morta cadendo in un burrone dopo essersi persa in montagna. Nella giornata di ieri Claudia, 36enne romana appassionata della montagna, aveva deciso di fare un’escursione sui suoi amati Monti Lepini. Dopo aver preso la macchina si è recata a Carpineto Romano ed aveva parcheggiato a Pian della Faggeta. L’obbiettivo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 gennaio 2021), anima dell’underground romano, èndo in undopo essersi persa in. Nella giornata di ieri, 36enne romana appassionata della, aveva deciso di fare un’escursione sui suoi amati Monti Lepini. Dopo aver preso la macchina si è recata a Carpineto Romano ed aveva parcheggiato a Pian della Faggeta. L’obbiettivo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AndrCarletti : RT @guszimmerfrei: In ricordo di Claudia Acciarino, amica e pezzo di Roma. Grazie, @LondonColli . - robertapagnini : Claudia Acciarino non c’è più - occhio_notizie : Addio a Claudia Acciarino, anima dell’underground di Roma - alinocomicon : ?? Semprevisa: Claudia Acciarino muore in un burrone a 36 anni - MOUNTLIVEcom : Semprevisa: Claudia Acciarino muore in un burrone a 36 anni -