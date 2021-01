Bianco, rosso&…giallo, Andrea Jelardi racconta trent’anni di cold case italiani (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Fiorella Franchini “C’è sempre qualche ragione per l’uccisione di un uomo. È invece impossibile giustificare che viva”, ha scritto Albert Camus nel 1956. Sembra che l’assassinio sia l’occupazione più seria anche degli italiani e la cronaca nera una materia quotidiana. Letteratura, cinematografia, informazione traggono ispirazione dai fatti reali dando luogo a una spettacolarizzazione del male che alimenta e si nutre di una morbosità diffusa dietro la quale s’intravede il lato più oscuro della psiche umana. Non si tratterebbe solo di paura della morte che attraverso i fatti di cronaca nera sarebbe così esorcizzata, ma anche di “desideri necrofili inconfessabili e istinti di morte che attraverso la cronaca nera sono vissuti”. Secondo Michele Serra, c’è un interesse cresciuto in maniera esponenziale da parte del sistema mediatico: “Ogni frammento di orrore viene ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Fiorella Franchini “C’è sempre qualche ragione per l’uccisione di un uomo. È invece impossibile giustificare che viva”, ha scritto Albert Camus nel 1956. Sembra che l’assassinio sia l’occupazione più seria anche deglie la cronaca nera una materia quotidiana. Letteratura, cinematografia, informazione traggono ispirazione dai fatti reali dando luogo a una spettacolarizzazione del male che alimenta e si nutre di una morbosità diffusa dietro la quale s’intravede il lato più oscuro della psiche umana. Non si tratterebbe solo di paura della morte che attraverso i fatti di cronaca nera sarebbe così esorcizzata, ma anche di “desideri necrofili inconfessabili e istinti di morte che attraverso la cronaca nera sono vissuti”. Secondo Michele Serra, c’è un interesse cresciuto in maniera esponenziale da parte del sistema mediatico: “Ogni frammento di orrore viene ...

