Benevento 5, i giallorossi preparano la trasferta sul campo dell'Ap calcio a 5 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo sette successi di fila in un cammino impreziosito dal blitz di martedì scorso sul campo dell'Ecocity Cisterna, il Benevento 5 in questo turno di campionato sarà impegnato di nuovo in trasferta contro l'Ap calcio a 5, squadra che si è rinforzata molto nelle ultime settimane. I giallorossi, secondi in classifica a -1 dal Sala Consilina, dovranno fare a meno di due uomini chiave come Galletto e Di Luccio, entrambi squalificati, ma mister Oliva potrà contare sui tre volti nuovi di gennaio, tra i quali figura il laterale Claudio Sabino. "E' una gara fondamentale – dice il calcettista giallorosso – e non credo possa esserci il pericolo di avere un atteggiamento troppo rilassato dopo la straordinaria vittoria sul campo del ...

