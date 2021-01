Amici 2021, Rosa Di Grazia accusata di favoritismi per il suo nuovo coreografo (Di venerdì 29 gennaio 2021) La ballerina di Amici Rosa Di Grazia è al centro di una nuova polemica che la taccia di ricevere un trattamento speciale rispetto ai suoi compagni nel team capeggiato da Lorella Cuccarini. Le critiche sulla campana giungono attraverso i social a margine del nuovo daytime settimanale del talent, in cui la Cuccarini ha rivelato ai suoi tre allievi, tra cui Rosa, un progetto in cantiere che metterà alla prova i diretti interessati con dei coreografi professionisti. Ma il coreografo che spetta a Rosa è però una conoscenza della ballerina. Un dettaglio che non è sfuggito al web e che ora fa discutere molto, con annesse accuse di favoritismi rivolte al talent di Maria De Filippi. Amici 20, Lorella Cuccarini rivela il suo progetto in ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 gennaio 2021) La ballerina diDiè al centro di una nuova polemica che la taccia di ricevere un trattamento speciale rispetto ai suoi compagni nel team capeggiato da Lorella Cuccarini. Le critiche sulla campana giungono attraverso i social a margine deldaytime settimanale del talent, in cui la Cuccarini ha rivelato ai suoi tre allievi, tra cui, un progetto in cantiere che metterà alla prova i diretti interessati con dei coreografi professionisti. Ma ilche spetta aè però una conoscenza della ballerina. Un dettaglio che non è sfuggito al web e che ora fa discutere molto, con annesse accuse dirivolte al talent di Maria De Filippi.20, Lorella Cuccarini rivela il suo progetto in ...

- jacexele : RT @serenitybxxch: #Amici20, #RosaDiGrazia divide il web: piovono polemiche sulla ballerina campana - serenitybxxch : #Amici20, #RosaDiGrazia divide il web: piovono polemiche sulla ballerina campana -