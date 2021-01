UEFA, ingaggiato “Mr. Coronavirus”: avrà il ruolo di consulente per Euro 2020 (Di giovedì 28 gennaio 2021) La UEFA ha ingaggiato il dottor Daniel Koch, ex capo del dipartimento malattie infettive presso l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica della Svizzera (UFSP). Koch è stato ribattezzato “Mister Coronavirus” per le sue spiegazioni su come combattere al meglio la prima ondata di infezioni da Covid-19. Sarà il consulente per le questioni sanitarie durante i prossimi campionati Europei di calcio, che ricordiamo saranno itineranti. In tal senso Koch ha affermato: “Sono ottimista. Lavorando a stretto contatto con tutti i partner coinvolti troveremo le migliori soluzioni per ospitare il torneo questa estate in modo sicuro”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lahail dottor Daniel Koch, ex capo del dipartimento malattie infettive presso l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica della Svizzera (UFSP). Koch è stato ribattezzato “Mister” per le sue spiegazioni su come combattere al meglio la prima ondata di infezioni da Covid-19. Sarà ilper le questioni sanitarie durante i prossimi campionatipei di calcio, che ricordiamo saranno itineranti. In tal senso Koch ha affermato: “Sono ottimista. Lavorando a stretto contatto con tutti i partner coinvolti troveremo le migliori soluzioni per ospitare il torneo questa estate in modo sicuro”. SportFace.

