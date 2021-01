Torino, Nicola cita Kobe Bryant: 'Se non credi in te stesso, nessuno lo farà' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torino - Reduce dal 2 - 2 al cardiopalmo maturato in casa del Benevento , il Torino di Davide Nicola si prepara a ospitare la Fiorentina . Il tecnico granata ha commentato così il match di domani ai ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021)- Reduce dal 2 - 2 al cardiopalmo maturato in casa del Benevento , ildi Davidesi prepara a ospitare la Fiorentina . Il tecnico granata ha commentato così il match di domani ai ...

sportli26181512 : Torino, Nicola: 'Dobbiamo salvarci. Belotti ha il giusto atteggiamento': Torino, Nicola: 'Dobbiamo salvarci. Belott… - sportli26181512 : #Torino, Nicola cita Kobe Bryant: 'Se non credi in te stesso, nessuno lo farà': L'allenatore prima della Fiorentina… - giornaleradiofm : Calcio: Nicola cita Kobe Bryant, 'Toro credi in te stesso': (ANSA) - TORINO, 28 GEN - 'A Benevento è stata la parte… - FiorentinaUno : QUI TORINO, Nicola: 'Entrambe dobbiamo salvarci, loro hanno continuità' - - sportface2016 : #TorinoFiorentina, #Nicola: 'Prendiamo d'esempio #KobeBryant, crediamo alla salvezza' -