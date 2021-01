Pesci (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cose da non fare: non continuare a grattare una vecchia ferita finché sanguina; non strappare l’orsacchiotto al gorilla da quattrocento chili; non alleviare la tensione sbattendo la testa contro un muro; non cercare di convincere un idolo... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cose da non fare: non continuare a grattare una vecchia ferita finché sanguina; non strappare l’orsacchiotto al gorilla da quattrocento chili; non alleviare la tensione sbattendo la testa contro un muro; non cercare di convincere un idolo... Leggi

6000sardine : Vorremmo scrivere del 26 gennaio di un anno fa, di quando i pesci ebbero la meglio sul pirata, di quando, dopo le… - GassmanGassmann : Certo che per il caso #Regeni , lo stato italiano ,preso proprio a pesci in faccia eh? Peraltro da uno stato ,come… - trash_italiano : Madonna presa a pesci in faccia. #Amici20 - anari56 : @liliaragnar Sono pesci concordo: odio i leccaculo e le gatte morte - outsvibez : @heartsgetbr0ken io pesci -

Ultime Notizie dalla rete : Pesci “Ascoltare” i pesci aiuta a saperne di più su come si nutrono Wired Italia Pesci morti alla foce del Tesino, Arpam: “Presenza di cianuro”. Indagano i Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali avevano, successivamente, provveduto a prelevare campioni di carcasse di pesci e diverse aliquote di acqua. I campioni prelevati sono stati inviati rispettivamente all’Istituto ...

L'oroscopo e la classifica del weekend 30-31 gennaio: Gemelli al top, Bilancia incerta

Le previsioni astrologiche dell'ultimo fine settimana di gennaio 2021 si prospettano ancora eccellenti per i segni d'Acqua, con l'Acquario tra i più positivi. Segue il Sagittario, che avrà delle grand ...

I Carabinieri Forestali avevano, successivamente, provveduto a prelevare campioni di carcasse di pesci e diverse aliquote di acqua. I campioni prelevati sono stati inviati rispettivamente all’Istituto ...Le previsioni astrologiche dell'ultimo fine settimana di gennaio 2021 si prospettano ancora eccellenti per i segni d'Acqua, con l'Acquario tra i più positivi. Segue il Sagittario, che avrà delle grand ...