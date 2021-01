Pakistan | piloti avvistano un Ufo | “Non può essere un aereo” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Islamabad, 28 gen – Inun oggetto misterioso ovvero un Unidentified Flying Object (Ufo) è stato filmato da alcunidi linea, rimasti scioccati dall’apparizione. Isostengono che non poteva trattarsi né di un pallone aerostatico né di un altro. “E’ un Ufo, non un pallone aerostatico” Nelè possibile sentire il gruppo didellaInternational Airlines che cercano di capire cosa sia l’oggetto pulsante sopra il loro: “Non è un pallone, non è un”, dice un pilota. L‘Ufo, che sembra una luce circolare, si accende e lancia nel cielo quelle che sembrano piccole esplosioni di gas. I media locali hanno riferito che il pilota diceva: “L’Ufo era estremamente luminoso nonostante la presenza ...