Napoli, il rione Traiano in lutto per Vittorio: fatale l'incidente in scooter

E' un triste risveglio questa mattina per l'intero rione Traiano. Vittorio Perfetto, 20 anni, è morto ieri notte in un drammatico incidente lungo viale Adriano. Questa mattina sono tantissimi i messaggi apparsi sui social network con cui amici e conoscenti accolgono la notizia tra incredulità e stupore.

Un ragazzo di soli 20 anni è morto la notte scorsa a Napoli dopo aver perso il controllo del proprio scooter ed essersi schiantato contro un palo. Il giovane era a bordo del proprio scooter, un Honda ...

NAPOLI – Tragedia a Napoli: la scorsa notte, un giovane a bordo del proprio scooter, un Honda Sh 150, ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica. La vittima è Vitt ...

