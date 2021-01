Mandragora Torino, passi avanti nella trattativa: i dettagli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Rolando Mandragora sembra avvicinarsi ogni giorno di più al Torino: ecco le ultime sulla trattativa per il centrocampista Rolando Mandragora è l’obiettivo del Torino per questi ultimi giorni di calciomercato. Il direttore sportivo Vagnati vorrebbe regalare il centrocampista a Davide Nicola che lo ha già allenato al Genoa e al Crotone. Stando a quanto riportato da Sky Sport Udinese e Torino sarebbero sempre più vicine. Il centrocampista (di proprietà della Juventus) si trasferirebbe al Torino in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Rolandosembra avvicinarsi ogni giorno di più al: ecco le ultime sullaper il centrocampista Rolandoè l’obiettivo delper questi ultimi giorni di calciomercato. Il direttore sportivo Vagnati vorrebbe regalare il centrocampista a Davide Nicola che lo ha già allenato al Genoa e al Crotone. Stando a quanto riportato da Sky Sport Udinese esarebbero sempre più vicine. Il centrocampista (di proprietà della Juventus) si trasferirebbe alin prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Leggi su Calcionews24.com

