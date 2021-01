L’Onu ha condannato l’Italia per il naufragio del 2013 in cui morirono 200 migranti (Di giovedì 28 gennaio 2021) (foto: DARIO PIGNATELLI/AFP via Getty Images)Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha ritenuto l’Italia responsabile della strage di Lampedusa del 2013, quando 200 migranti, di cui 60 bambini, persero la vita a causa del naufragio della nave su cui stavano viaggiando per raggiungere le coste italiane. Secondo il documento pubblicato il 27 gennaio dal Comitato “l’Italia non è riuscita a proteggere il diritto alla vita” delle persone a bordo dell’imbarcazione. Il verdetto di ieri è arrivato dopo un processo durato sette anni, a seguito della denuncia presentata da tre cittadini siriani e un palestinese sopravvissuti alla tragedia, nella quale hanno perso le rispettive famiglie. La nave, salpata nella notte dell’11 ottobre 2013 dalla Libia, trasportava oltre 400 persone tra ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) (foto: DARIO PIGNATELLI/AFP via Getty Images)Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha ritenutoresponsabile della strage di Lampedusa del, quando 200, di cui 60 bambini, persero la vita a causa deldella nave su cui stavano viaggiando per raggiungere le coste italiane. Secondo il documento pubblicato il 27 gennaio dal Comitato “non è riuscita a proteggere il diritto alla vita” delle persone a bordo dell’imbarcazione. Il verdetto di ieri è arrivato dopo un processo durato sette anni, a seguito della denuncia presentata da tre cittadini siriani e un palestinese sopravvissuti alla tragedia, nella quale hanno perso le rispettive famiglie. La nave, salpata nella notte dell’11 ottobredalla Libia, trasportava oltre 400 persone tra ...

AMPelliconi : Il Comitato ONU per i Diritti Umani ha condannato l'Italia per aver omesso di soccorrere più di 200 #migranti in ma… - sonperplessa : @uomoconbarba La Corte dell'Aia ha condannato l'Olanda per gli eccidi di Srebrenica, il primo paese al mondo ad ess… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Onu condannato Roma, molestie sessuali: condannato il venditore di santini alla fermata del bus Corriere Roma