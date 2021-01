ItaliaMeteo, Arpacal entra nel Servizio Meteorologico Nazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il regolamento di ItaliaMeteo è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale . L'Agenzia Nazionale per la meteorologia e climatologia, è nata per svolgere, a livello Nazionale, il coordinamento ... Leggi su cn24tv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il regolamento diè stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale . L'Agenziaper la meteorologia e climatologia, è nata per svolgere, a livello, il coordinamento ...

L’Arpacal è entrata nel Servizio meteorologico nazionale. Ne da notizia il direttore Domenico Pappaterra, che parla di “data storica” tanto per l’agenzia, quanto per la Calabria. “Da oggi Arpacal è an ...

E’ una data storica per la nostra Agenzia e per la Calabria tutta, in particolar modo nel delicato settore della meteorologia ...

