Io mostro 2020 | lui mostro 2021 La foto che scatena le polemiche

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Novella Toloni Sui social network il rapper romano ha ironizzato sulla bufera mediatica abbattutasi su Zlatan Ibrahimovic dopo la rissa in campo con Lukaku La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha già il suo Junior Cally e si chiama Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese è finito al centro delledopo la rissa con Romelu Lukaku nell'ultimo derby Inter-Milan e il popolo dei social ne chiede l'estromissione dalla popolare kermesse musicale. Un po' quello che avvenne l'anno scorso per il rapper romano che oggi, alla luce della bufera che ha investito il campione svedese, ha deciso di dire la sua con un ironico post pubblicato nelle scorse ore sui social network. nodo 1919655 La partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremofu un vero e proprio caso. In molti - dalle 29 parlamentari donne promotrici di una ...

Sui social network il rapper romano ha ironizzato sulla bufera mediatica abbattutasi su Ibrahimovic dopo la rissa in campo. Sanremo a rischio?