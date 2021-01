Inter, il fondo svedese EQT punta al club nerazzurro forte di 52 miliardi di dollari di asset in gestione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il fondo svedese EQT, esattamente come BC Partners, sarebbe Interessato all'acquisizione delle quote di maggioranza dell'Inter. Leggi su 90min (Di giovedì 28 gennaio 2021) IlEQT, esattamente come BC Partners, sarebbeessato all'acquisizione delle quote di maggioranza dell'

KunGrax : RT @FdR__85: Con #Dzeko l'#Inter potrà arrivare in fondo anche in Champions League... Ah no scusate in Europa League Ah..... - CapitanBergomi : RT @FdR__85: Con #Dzeko l'#Inter potrà arrivare in fondo anche in Champions League... Ah no scusate in Europa League Ah..... - Edoardo87855143 : RT @FdR__85: Con #Dzeko l'#Inter potrà arrivare in fondo anche in Champions League... Ah no scusate in Europa League Ah..... - KINSHASAAAAAAA : RT @FdR__85: Con #Dzeko l'#Inter potrà arrivare in fondo anche in Champions League... Ah no scusate in Europa League Ah..... - Juventi26386332 : RT @FdR__85: Con #Dzeko l'#Inter potrà arrivare in fondo anche in Champions League... Ah no scusate in Europa League Ah..... -