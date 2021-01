ILL è raccapricciante in un nuovo spaventoso video che mostra la trasformazione di un mini boss

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) I giochi horror cercano sempre di disgustare i giocatori e sembra proprio che Clout Games voglia andare oltre, stando a un rendering in tempo reale di ILL in cui una creatura si trasforma in un mostro orribile. ILL è un progetto per un gioco sviluppato da Clout Games destinato a essere un'esperienza in prima persona con "immagini coinvolgenti e design emozionanti" con "fisica avanzata: ambienti interattivi, ragdoll attivo, smembramenti, trasformazioni del corpo in tempo reale". Questo si legge sulla pagina Patreon dello studio. Questain tempo reale è stata presentata su Twitter in uncheuna bestia umanoide che si trasforma in un. Il personaggio viene renderizzato con Unreal Engine. Leggi altro...