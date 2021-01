Gli insulti a Lukaku potrebbero far saltare la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo scambio di insulti intercorso tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic durante Inter-Milan di Coppa Italia potrebbero avere ulteriori ripercussioni, oltre a quelle sportive. Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, il Consiglio d’Amministrazione della Rai si riunirà e discuterà della partecipazione dell’attaccante del Milan al Festival di Sanremo. Lo svedese, secondo il quotidiano, non sarebbe più un modello di sportivo ideale per lo spettacolo più popolare prodotto dall’ente pubblico. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo scambio diintercorso tra Romelue Zlatandurante Inter-Milan di Coppa Italiaavere ulteriori ripercussioni, oltre a quelle sportive. Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, il Consiglio d’Amministrazione della Rai si riunirà e discuterà delladell’attaccante del Milan al Festival di. Lo svedese, secondo il quotidiano, non sarebbe più un modello di sportivo ideale per lo spettacolo più popolare prodotto dall’ente pubblico. L'articolo ilNapolista.

