Equipe Oms a Wuhan | inizia l’indagine sull’origine della pandemia

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – È terminato il periodo di quarantena che i tredici esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno dovuto osservare una volta arrivati in Cina, il 14 gennaio scorso. Parte cosi’ oggi ufficialmente il loro lavoro sul terreno, per raccogliere informazioni sull’inizio della pandemia di Covid-19. La missione dell’Agenzia Onu comincia dopo che i casi di contagio accertati nel mondo hanno superato quota 100 milioni, mentre i decessi sarebbero 2,17 milioni, stando ai dati della Johns Hopkins University. Oltre 55 milioni invece le persone ricoverate in ospedale per Sars-Cov-2. Il primo focolaio del nuovo Coronavirus è stato individuato per la prima volta a fine 2019 proprio a Wuhan, in Cina, ed è da qui che gli esperti inizieranno a raccogliere dati e informazioni.