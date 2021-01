Dopo Gamestop, i forum di Reddit puntano sull’argento (Di giovedì 28 gennaio 2021) Argento (Pixabay)“Comprate quote oppure opzioni call di argento: il più grande short squeeze del mondo è possibile e noi possiamo ancora fare la storia”. Il nickname sembra pacioso, ma quello di “TheHappyHawaiian” è un grido di guerra lanciato su r/wallstreetbets, la chat di Reddit con due milioni di utenti già salita agli onori delle cronache per aver fomentato artatamente l’ascesa stellare delle quotazioni di Gamestop. Ora, l’attenzione della community di retailer si sta per spostare sull’argento (Slv). La commodity attualmente è quotata intorno ai 25 dollari l’oncia (prezzo Lbma di Londra), la loro intenzione è farla arrivare a mille. “Se lo squeeze avrà successo, guadagneremo in 4 mesi quanto un boomer in 40 anni di risparmi”, è la promessa. L’altro obiettivo è colpire gli operatori del mercato che farebbero “naked short selling” ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) Argento (Pixabay)“Comprate quote oppure opzioni call di argento: il più grande short squeeze del mondo è possibile e noi possiamo ancora fare la storia”. Il nickname sembra pacioso, ma quello di “TheHappyHawaiian” è un grido di guerra lanciato su r/wallstreetbets, la chat dicon due milioni di utenti già salita agli onori delle cronache per aver fomentato artatamente l’ascesa stellare delle quotazioni di. Ora, l’attenzione della community di retailer si sta per spostare(Slv). La commodity attualmente è quotata intorno ai 25 dollari l’oncia (prezzo Lbma di Londra), la loro intenzione è farla arrivare a mille. “Se lo squeeze avrà successo, guadagneremo in 4 mesi quanto un boomer in 40 anni di risparmi”, è la promessa. L’altro obiettivo è colpire gli operatori del mercato che farebbero “naked short selling” ...

