Dispersione scolastica, 20 genitori denunciati a Catania per non aver mandato i figli a scuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Venti genitori sono stati denunciati a Catania dalla polizia per non aver mandato a scuola i loro figli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ventisono statidalla polizia per noni loro. L'articolo .

orizzontescuola : Dispersione scolastica, 20 genitori denunciati a Catania per non aver mandato i figli a scuola - Marcopalmaxv : @LuigiUlgiati @DeSchutterO lotta alla dispersione scolastica e nuove professionalità saranno l’investimento per il… - AssembleaER : Scuola. In commissione Tagliaferri (Fdi) chiede squadra intervento contro dispersione scolastica - maestridistrada : ?? 'Il #COVID19 qui da noi, soprattutto nelle periferie, ha inferto un colpo durissimo facendo schizzare in alto i d… -